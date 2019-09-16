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Türk Yıldızları nefes kesti

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 16.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.

7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.

Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

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Türk Yıldızları istanbul

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