Türk Yıldızları nefes kesti

7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.
Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
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