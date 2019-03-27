Türk yönetmen 'Müslüman Sinema Filmleri Festivali' jürisine seçildi

Dünyada ünü her geçen gün artan Kazan Uluslararası Müslüman Sinema Filmleri Festivali’nin 15’ncisi için son detaylar belli olmaya başladı. Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek olan festivalde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 44 ülkeden toplamda 400’den fazla filmin gösterileceği açıklandı. Festivalde gösterilecek ve yarışacak filmlerin seçmelerini Sergey Lavrentiev, Nargiz Nureeva, Sergey Anashkin, Svetlana Slapke gerçekleştirdi.

Türk yönetmen jüriye davet edildi

Festival komitesi tarafından yapılan açıklamada, 24 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin jüri başkanlığını için ünlü Kazak yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı Serik Aprimov’un yapacağı belirtildi. Aprimov’un yardımcılıklarını ise İranlı yönetmen Zohra Zemani, Sırp yönetmen Jovan Markovic, Güney Koreli yönetmen Hong Sang Wu, İtalyan yönetmen Andrea Morgen, Danimarkalı yönetmen Sonya Westerhold, Mısırlı yönetmen Amr Said Hasan Arafa, Bosna Hersekli yönetmen Cevdet Tislik ve Türk yönetmen Mehmet Bahadır Er üstlenecek.

İHA

