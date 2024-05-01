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  4. Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Filiz Akın ve Yılmaz Erdoğan... Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları!

Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Filiz Akın ve Yılmaz Erdoğan... Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 12:38
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi memur tüm çalışanlar tarafından bugün yurt genelinde kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaşmaya başladılar. İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları...

Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Filiz Akın ve Yılmaz Erdoğan... Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları!

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından arka arkaya 1 Mayıs paylaşımlarında bulunuyorlar. Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Filiz Akın ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlerden 1 Mayıs kutlama mesajları geldi.

TÜRKAN ŞORAY

Alın teri ve emek, en kutsal değerdir. İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.

türkan

FİLİZ AKIN

Bugün mayısı karşıladığımız ilk gün ve de çok önemli bir gün. Çünkü emek ve emeğin kutlandığı gün. Dilerim ağız tadıyla kutlanır 1 Mayıs... Emeğiyle, çalışararak hayatını kazananlara selam olsun.

filiz akın

YILMAZ ERDOĞAN

Gördüğünüz her güzel şey, arkasında büyük bir emek, çaba ve dayanışma barındırır. Her kahkaha, her duygu dolu an, ardında sayısız özverili çalışma gizler. Görünmeyen kahramanlar her başarı hikâyesinin temel taşlarıdır. Onlar olmadan bu hikâyeler tamamlanamaz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

yılmaz erdoğan

CEM YILMAZ

Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım. Çalışmanın ödev olması kadar, emeğin hakkını gözetmenin de görev olduğu güzel günler dilerim.

cem yılmaz

KEREM ALIŞIK

Mümkün mü erişebilmek emek ve alın teri ile yaşamanın yiğitliğine... Onurlu, yürekleri namuslu elleri ile dünyayı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dünya Dayanışma Günü kutlu olsun.

kerem alışık

AJDA PEKKAN

Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara kavuşabilmek umuduyla...

ajda pekkan

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