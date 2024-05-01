Bebek'te ödediği kira ile gündemdeydi! Kaya Çilingiroğlu’nun eski karısı Feraye Tanyolaç'ın evi için ilk karar çıktı

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturuyordu. Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açtı.

Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi.

EVDE KEŞİF YAPILACAK

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; mahkeme bir gayrimenkul değerleme uzmanı, bir fen bilirkişisi ve inşaat mühendisinden oluşturulacak heyetin Arif Paşa Korusu'ndaki evde keşif yapmasına hükmetti. Dairenin ederiyle ilgili son sözü bilirkişi heyetinin vereceği rakam belirleyecek.

MAHKEME SÜRE VERDİ

Mahkeme, hem ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un hem de kiracı Feraye Tanyolaç'ın mahkemeye gösterecekleri tanıkların isim, adreslerini bildirmelerini ve getirecekleri belgeleri sunmaları için iki haftalık bir süre verdi.

Feraye Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirmişti. Tanyolaç, "69 yıllık bina. Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti.