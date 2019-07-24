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Türkan Şoray’dan 'çay saati' fotoğrafı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, ailesiyle birlikte çıktığı yat tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Türkan Şoray yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Türkan Şoray’dan 'çay saati' fotoğrafı olay oldu

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray Instagram'da yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdi. Bodrum’dan başlayarak Fethiye’ye kadar yapmayı düşündüğü tatil için yat kiralayan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından zaman zaman bu seyahatine dair kareler paylaşıyor.

Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katıldı.

Türkan Şoray çıktığı tatilden ‘Çay saati’ notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

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Yüzünün bir kısmını şapkanın siperliği ile kapatan Şoray’ın bu karesine yapılan; “Dublör kullanmışız Türkan Sultan, kardeşe selam” yorumu ise dikkat çekti.

Şoray'ın fotoğrafını binlerce "Türk sinamasının Kraliçesi" yorum geldi.

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