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Türkan Şoray 'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Ali Poyrazoğlu'nun 'öpüşme sahnesi' itirafı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 15:18
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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'de' programının konuğu oldu. Hoş sohbeti ve samimi halleri ile dikkat çeken Türkan Şoray sahneye sıkı dost oldukları bilinen Ali Poyrazoğlu'nu çağırdı. Türkan Şoray Poyrazoğlu'na 'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkan Şoray 'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Ali Poyrazoğlu'nun 'öpüşme sahnesi' itirafı olay oldu

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray Müjdat Gezen'in YouTube programına konuk oldu. Samimi halleri ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Türkan Şoray sinemaya ilk nasıl girdiğini, Türkan Şoray kanunlarını anlattı.

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Türkan Şoray'ın samimi dostu Ali Poyrazoğlu'da onu izleyenler arasındaydı. Şoray dostu Ali Poyrazoğlu'nu 'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek sahneye çağırdı.

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Poyrazoğlu da sahneye çıkarken 'Açıklama her şeyi burada' dedi. Müjdat Gezen o esnada sandalyeden kalktı ve 'Çocuklar görüşmek üzere' dedi.

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Kahkaha tufanının yaşandığı o anlarda Poyrazoğlu 'Büyük aşk yaşadığımızı herkes biliyor' dedi. Müjdat Gezen 'Oğlum rol gereğiydi o ya' diyerek cevap verdi. Poyrazoğlu da 'rolden sonra ne olduğu belli değil' diye konuştu.

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Ali Poyrazoğlu Türkan Şoray ile öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını da anlattı. Poyrazoğlu 'Ben gittim diş macunu alın dedim. Sigara içiyorum o zaman ağzım kokmasın. Fıs fıs mentol her şeyi kullandım. Hiç zorluk çıkarmadı. Şimdi değişmiş zorluk çıkarıyor' dedi.

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Ali Poyrazoğlu Müjdat Gezen Türkan Şoray sosyal medya büyük aşk
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