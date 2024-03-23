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Urla'ya yerleştiği söyleniyordu! Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 13:08
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik lüks eviyle gündemden düşmüyor. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen ünlü şarkıcının İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleştiği söyleniyordu. Zeynep Bastık o iddialara cevap verdi...

Urla'ya yerleştiği söyleniyordu! Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama...

Ünlüler dünyasında son yılların en popüler isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, dillere pelesenk olan şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İstanbul ve İzmir arasında sürekli mekik dokuyan Zeynep Bastık'ın deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Urla'dan 40 milyon TL değerinde bir ev alan ünlü şarkıcı hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

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'SIK SIK GİDİP GELİYORUM'

Zeynep Bastık Urla'ya taşınıp taşınmadığı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi;
"Ben İzmir'e taşınmadım. Bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum sadece.

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Israrla 'Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti' haberleri yapılıyor ama burdayım ben. Pastorel bir yaşam sürüyorum orada da. Hayatımı da yalnız yaşıyorum. Erkek arkadaşım var ama evlerimde tek başımayım" dedi.

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Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.

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