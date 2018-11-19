Türkan Şoray'ın Baraj filmi yeniden çekiliyor! İşte başrol oyuncuları

Usta oyuncu Türkan Şoray'ın Baraj filmi yeniden çekiliyor! Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve yapımcı Fatih Aksoy film için kolları sıvadı.

Fatih Aksoy bu haberi geçtiğimiz günlerde şöyle vermişti:

"Yeni filmle ilgili konuştuk. Türkan Hanım’ın oynadığı, onunla ün kazanmış bir filmi Yağmur’la birlikte üreteceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak."

Yapımcılığını Yağmur Ünal ve Fatih Aksoy'un yapacağı filmde Türkan Şoray, eğer iki yapımcı kendisini oynatırsa tekrar kamera karşısına geçebileceğini belirtmişti.

Ancak Türkan Şoray’ın Baraj filminden uyarlanacak olan dizide başrol için Kaan Urgancıoğlu ve Hatice Şendil’e teklif götürüldü.

Baraj filminin konusu

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1977 tarihli filmin başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan yer alıyor. Filmde, bir barajın yapımında ustabaşı olan Nazım'ın, genelevde çalışan Aysel ile olan aşkları anlatılıyor. Gönül Postası aracılığı ile mektuplaşmaya başlayan ikili zaman içerisinde birbirlerine aşk duymaya başlarlar...



