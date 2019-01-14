MAGAZİN

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.

Magazin dünyasının geçmişine birlikte göz atalım...

Bir zamanlar magazin dünyası

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.
İşte magazin tarihinde renkli bir gezinti. Hem hala gündemde olan ünlülerin geçmiş yıllardaki görüntülerini hatırlayalım hem de aramızdan ayrılanları analım.. Fotoğraflar: Instagram

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.

1991'de Demet Akalın çiçeği burnunda bir mankendi.

1991'de Demet Akalın çiçeği burnunda bir mankendi.

Hale Soygazi ve Ediz Hun, 1973 yılında o dönemler çocuklar arasında moda olan güzellik yarışmasında kazananlara ödüllerini veriyor.

Hale Soygazi ve Ediz Hun, 1973 yılında o dönemler çocuklar arasında moda olan güzellik yarışmasında kazananlara ödüllerini veriyor.

Yine 70'li yıllar. Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile bir filmin kamera arkasında.

Yine 70'li yıllar. Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile bir filmin kamera arkasında.

Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah'ın kar sevinci. Yıl 1975.

Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah'ın kar sevinci. Yıl 1975.

1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesi büyük olay olmuştu.

1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesi büyük olay olmuştu.

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş daha kariyerinin başındaydı.

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş daha kariyerinin başındaydı.

Yıl 1994. Mahsun Kırmızıgül, Bebeğim adlı şarkısının klibinde oynayan Neslihan adlı mankenle.

Yıl 1994. Mahsun Kırmızıgül, Bebeğim adlı şarkısının klibinde oynayan Neslihan adlı mankenle.

1960'lardan bir kare. Sol başta Metin Serezli ve eşi Nevra Serezli.

1960'lardan bir kare. Sol başta Metin Serezli ve eşi Nevra Serezli.

1986.... Derya Baykal'ın eşi Orhan Ertanhan'dan ayrıldığı böyle duyuruldu.

1986.... Derya Baykal'ın eşi Orhan Ertanhan'dan ayrıldığı böyle duyuruldu.

Özlem Savaş, 1990'ların en gözde model ve oyuncularından biriydi.

Özlem Savaş, 1990'ların en gözde model ve oyuncularından biriydi.

1987... Efsane TV dizisi Perihan Abla'nın son bölümünden bir kare.

1987... Efsane TV dizisi Perihan Abla'nın son bölümünden bir kare.

Perihan Savaş, 1970'lerde oynadığı bir filmdeki rolü için tenis kortlarında bu sporun inceliklerini öğrendi.

Perihan Savaş, 1970'lerde oynadığı bir filmdeki rolü için tenis kortlarında bu sporun inceliklerini öğrendi.

1992. Seda Sayan ve Sinan Engin çocukları Oğulcan ile birlikte.

1992. Seda Sayan ve Sinan Engin çocukları Oğulcan ile birlikte.

1988. Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin mutluluk pozlarından biri.

1988. Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin mutluluk pozlarından biri.

1970'lerde Sezen Aksu.

1970'lerde Sezen Aksu.

1989. Sibel Can ve Hakan Ural'ın evlilik yıldönümü kutlaması.

1989. Sibel Can ve Hakan Ural'ın evlilik yıldönümü kutlaması.

1970'ler. Hale Soygazi ve kedisi.

1970'ler. Hale Soygazi ve kedisi.

Yine 70'lerden bir anı. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu, Kemal Sunal ve Gül Sunal.

Yine 70'lerden bir anı. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu, Kemal Sunal ve Gül Sunal.

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Şenay Yüzbaşıoğlu. Birçok unutulmaz şarkıyı seslendiren Şenay, 2013'te aramızdan ayrıldı.

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Şenay Yüzbaşıoğlu. Birçok unutulmaz şarkıyı seslendiren Şenay, 2013'te aramızdan ayrıldı.

Yıl 1996. Gözlerinde Son Gece adlı filmde Türkan Şoray ve Kaan Girgin. Yakın bir zamana kadar kendi adıyla anılan kanunlarından taviz vermeyen yani kamera karşısında öpüşme ya da sevişme sahnelerinden uzak duran Şoray'ın katı kuralları artık yıkılıyor.

Yıl 1996. Gözlerinde Son Gece adlı filmde Türkan Şoray ve Kaan Girgin. Yakın bir zamana kadar kendi adıyla anılan kanunlarından taviz vermeyen yani kamera karşısında öpüşme ya da sevişme sahnelerinden uzak duran Şoray'ın katı kuralları artık yıkılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Sultan magazin tarihi

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