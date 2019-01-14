Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.

İşte magazin tarihinde renkli bir gezinti. Hem hala gündemde olan ünlülerin geçmiş yıllardaki görüntülerini hatırlayalım hem de aramızdan ayrılanları analım.. Fotoğraflar: Instagram