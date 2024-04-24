CHP'ye 'sürpriz' transfer! İYİ Parti'den istifa etmişti... Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun parti rozetini Özgür Özel taktı

31 Mart'taki yerel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'de 'sürpriz' gelişmeler yaşanıyor. Partisinin Meclis’te kapalı olarak yaptığı grup toplantısında yeni milletvekillerinin aralarına katılabileceğinin sinyalini veren CHP lideri Özgür Özel kulisleri hareketlendirmişti.

Özel'in gündem yaratan sözleri sonrası İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan bazı vekillerin adı CHP ile anılmaya başlandı.

ÖZLALE VE KAYALAR CHP'YE Mİ KATILACAK?

Bu kapsamda İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar gibi isimler ileri sürülse de bu isimler doğrulanmadı.

YANIKÖMEROĞLU'NUN ROZETİNİ ÖZEL TAKTI

Bugün yapılan Meclis toplantısında ise İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun parti rozetini CHP lideri Özgür Özel kürsüde taktı.

KASAP DA GERİ DÖNECEK

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ise Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP’den ayrılıp bu partiye katılan Ali Fazıl Kasap da önümüzdeki günlerde de CHP'ye katılacak.

Saadet’e yeni bir milletvekilinin katılımının kesinleşmesiyle Kasap’ın partisine döneceği ifade ediliyor.

Kasap'ın da CHP’ye geçmesi halinde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin gidişiyle 125’e düşen CHP’nin sandalye sayısı 127’ye çıkacak.

CHP’ye ilerleyen günlerde de katılımların olabileceği söyleniyor.