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Kadıköy'de diş sağlığı merkezinde dehşet dolu anlar! Güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü

24.04.2024 18:23
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Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Hastanenin güvenlik amiri E.Ç., tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Kadıköy'de diş sağlığı merkezinde dehşet dolu anlar! Güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. (43) ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şüpheli E.Ç. ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy hastane
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