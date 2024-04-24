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Bomba aşk iddiası! Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 08:32
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Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Deniz aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel oyuncu gönlünü ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğluna kaptırdı.

Bomba aşk iddiası! Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla...

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dönemde yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettiren Deniz, estetikleriyle ilgili olarak 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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ARADIĞI AŞKI SONUNDA BULDU

Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz aradığı aşkı sonunda buldu.

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ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLUYLA...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Babası gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin, çektiği sıra dışı reklam filmleriyle uzun zamandır adından söz ettiriyor. Yılın sürpriz aşkına imza atan Deniz ve Rafael Cemo Çetin, bir derginin üçüncü yıl partisine el ele giderek aşklarını ilan etmiş.

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