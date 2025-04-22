Dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçe dilinde yabancı kökenli olup farklı dillerden gelmiş olan, birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye sahip birçok kelime yer almaktadır. Bu ve benzeri başka nedenlere bağlı olarak da gitgide genişleyen Türkçe kelime dağarcığının bu kadar zengin olması ve çeşitlilik göstermesi de bu yüzdendir. Bununla beraber Türkçe dilinde çoğu artık kullanılmayan ya da çok nadir olarak kullanılan, günlük hayatta halk arasındaki konuşma dilinde çok sık geçmeyen bazı kelimeler de hem fonetik özellikleri ile hem de anlamları ile dikkat çekmektedir. Bu kelimelerin bazıları Eski Türkçe ya da Osmanlı Türkçesi bazıları ise Farsça, Arapça, İtalyanca dilleri gibi farklı dillerden gelmiş ve zaman içinde Türkçeleşerek sözlüğe girmiş olan kelimelerdir.

Türkçe'deki en nadir kullanılan kelimeler ve ilginç kökenleri nelerdir?

Türkçe dilinde çok nadir kullanılan ve ilginç kökenlere sahip olan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları, anlamları ve kökenleri ile ilgili açıklamaları şu şekildedir:

Çul çürüten

Kaygısı bulunmayan, rahat özellikteki kişiler için kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenlidir.

Süveyda

Genelde bir kız çocuğu ismi olarak kullanılan bu kelime kalbin ortasında yer alan gizli günahların ve sırların saklı bulunduğu siyak deliğe, beneğe ya da karanlığa verilen bir isimdir. Dilimize Arapça dilinden gelmiş bir kelimedir. Osmanlı Türkçesi’nde de yer almaktadır.

Meyus

Mutsuz, umutsuz, karamsar olan kişiler ve durumlar için kullanılır. Arapça kökenli bir kelimedir.

Alicenap

Cömert anlamına gelen bir sözcüktür ve aynı zamanda onurlu ve şerefli anlamlarında da kullanılır. Arapça kökenli bir sıfat kelimesidir.

Namutenahi

Sıfat özellikte bir kelimedir. Sonu olan anlamına gelmektedir. Arapça kökenlidir.

Dilhun

Bir kadın adı olarak da kullanılan bu kelime çok üzüntülü, melankolik ve kederli kişiler için kullanılır.

Ehvenişer

Sezen Aksu’nun bir şarkısında yer verdiği bu kelime az kullanılan ve kötü seçenekler arasında olabilecek en iyiyi seçmek, tercih yapmak anlamında kullanılmaktadır. Farsça ve Arapça’da yeri olan bir kelimedir.

Meyus

Karamsarlık, umutsuzluk ve üzgünlük durumlarında kullanılan bir kelimedir. Arapça dilinden dilimize gelmiştir.

Haddizatında

Aslında ya da esasında anlamlarına gelen bir kelimedir. Arapça kökenlidir.

Safderun

Günümüzde çok kullanılmayan bu kelime kalbi temiz olduğu için çok kolay bir şekilde kanabilen aldanabilen anlamına gelir.

Fevkalbeşer

Hâlâ nadir olsa da kullanımı bulunan bu kelime insanüstü anlamına gelir.