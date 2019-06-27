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Türkçe destekli oyunlara bir yenisi daha eklendi

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TEKNOLOJİ  | 27.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

Son yıllarda oyun sektöründe muazzam bir büyüme yaşanıyor. Nitekim bu büyüme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oyun pazarının seyrini değiştirmiş durumda.

Türkçe destekli oyunlara bir yenisi daha eklendi

Türkiye’de bir 10 yıl öncesinde orijinal oyun satışı neredeyse yok denecek kadar azdı. Doğal olarak yapımcılar da ülkemizi pek önemsemiyorlardı. Fakat bu nesildeki konsollarla birlikte orijinal oyunlara olan ilgi de arttı. Sony’nin kendi stüdyolarında geliştirilen yapımlara Türkçe dil desteğini de eklemesi, ülkemizde satılan orijinal oyun sayısını iyiden iyiye arttırdı.

Hal böyle olunca diğer yapımcılar da yavaş yavaş oyunlarına Türkçe dil desteğini eklemeye başladılar.

Genel olarak bakıldığında son dönemde Türkçe dil desteğine sahip oyun sayısında önemli bir artışın yaşandığını söyleyebiliriz. Nitekim önümüzdeki günlerde bu oyunlara bir yenisi daha eklenecek.

Techland tarafından geliştirilen ve 2015 yılında satışa sunulan Dying Light da sonunda Türkçe dil desteğine kavuşacak. Oyun için Türkçe dil seçeneği an itibariyle oyunun PC versiyonuna eklenmiş bulunuyor. Yapımcı ekip dil yamasının önümüzdeki günlerde konsol versiyonları için de yayınlanacağını açıkladı.

Dying Light’ın Türkçe dil desteğine kavuşmasının ardından gözler devam oyununa çevrildi. Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak oyunda Türkçe dil desteğinin olup olmayacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Dying Light Techland Cyberpunk 2077 sony

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