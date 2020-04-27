Türkçe elektronik müziğin ilk temsilcilerinden Emir Yargın evde klip çekti

Türkçe elektronik müziğin ilk temsilcilerinden Emir Yargın, özgün tarzı ile son yılların en çok konuşulan isimleri arasındaki yerini koruyor. Aynı zamanda yönetmenlik yapan Yargın, son şarkısının klibini de evde kendi imkanları ile Yüksel Şardağ’ın katılımıyla çekti. Son duruma ilişkin Redbull.com’a konuşan müzisyen, “Sadece evdeki malzemelerle klip çekerken karşılaştığım zorluklardan birisi; önceki çalışmalarımda evleri, dekorları ve oyuncuları seçme ve düzenleme hakkına sahiptim. Dene Yanıl klibinde işin en zor yanı ise bu sefer kamera karşısındaki de benim. Videoyu kız arkadaşım Yüksel Şardağ ile beraber çektim ve ben onun karşısında rol yapmaya utandım. Bu da bu videonun çekim sürecindeki hem komik hem de zorlayıcı kısımlardan biri oldu” sözlerini kullandı.

Şarkılarında eğlenceli sözleri, güçlü ritimleri ile destekleyen sanatçının ‘Dene Yanıl’daki sözleri de yine Emir Yargın ‘a ait. ‘Dene Yanıl’ın müziği ise İbrahim Sefa Tuna’ya ait.

‘Dene Yanıl’ isimli şarkısının son dönemde herkesin ortak zorlu anları ile örtüştüğüne dikkat çeken Yargın, “Şarkı, varılacak bir yer olmamasına rağmen dört nala koşmamızdan bahsediyor. Tüm o koşturmalarımızı sorguladığımız bir döneme girdik. Koşmadan da olabilen birçok şeyin olabildiğini gördük” diye konuştu. Emir Yargın’ın tüm platformlarla aynı anda RedBull.com’da da yayınlanan klibine ve röportajının tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/emir-yargin-dene-yanil adresinden ulaşmak mümkün.



