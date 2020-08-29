Turkcell Akademi’nin fark yaratan programlarına uluslararası iki ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excellence Awards’ta iki ayrı ödüle layık bulundu. Turkcell açıklamasına göre, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda fark yaratan programlar hayata geçiren Turkcell Akademi, dünya çapında prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Çalışanlarını geleceğin yetkinliklerine hazırlamayı hedefleyen Turkcell Akademi, tüm şirket içerisinde kendini geliştirmek isteyen her seviye çalışan için hazırladığı Finans Master Programı ve şirket içerisinde değerlendirme süreçlerini başarıyla geçmiş yüksek potansiyeli olan çalışanlara hazırladığı YUPO Gelişim Programı ile dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall Excellence Awards’tan altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı ödülle döndü. - Finans Master Programı’na altın ödül Turkcell Akademi, Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi finans gelişim programı Finans Master (Finance Masters) ile En İyi Eşsiz Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı (Best Unique or Innovative Learning and Development Program) kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Turkcell çalışanları için hazırlanmış olan 100 saatlik Finans Master eğitim programında finans hakkında her konuyu ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış uzman eğitmenler anlatıyor.

Eğitim süresince işin teorisinden pratiğine, temel prensiplerinden dijital finans alanına kadar birçok alanda dersler veriliyor. Departman ve pozisyon ayrımı olmadan tüm Turkcell çalışanlarının katılabildiği Finans Master Programı ile çalışanların, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlaması ve onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor. - Gümüş ödülün sahibi YUPO oldu Turkcell Akademi’nin, ayırt edici yetenekleri olan, bu yeteneklerini yüksek performansa dönüştüren ve bu çalışanların gelişimine yönelik hazırladığı YUPO (Yüksek Potansiyel Gelişim Programı) Yüksek Potansiyelli Çalışanlar için Hazırlanmış En İyi Liderlik ve Gelişim Programı (Best Advance in High Potential Leadership) kategorisinde, Yüksek Potansiyelli Çalışanların Gelişimine Yeni Bir Yaklaşım (A New Approach to Developing High Potentials) başlığı ile gümüş ödülün sahibi oldu. Turkcell bünyesinde 693 YUPO için hazırlanan program ile iş süreçleri tasarlanırken insan odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve yeni iş modellerinde gelişim sağlanması, geleceğin trendlerini yakalayarak bu doğrultuda işlerin şekillendirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık bir yıla yayılan YUPO Gelişim Programı, blended learning (karma öğrenme) yaklaşımı doğrultusunda çeşitli workshoplar, online eğitimler, keynote oturumları ve vaka çalışmaları ile YUPO’lara özel olarak sunuluyor.