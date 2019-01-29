TREND

Turkcell Hesabım’ın adı Dijital Operatör oldu!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Turkcell Hesabım uygulaması bugün aldığı güncelleme ile isim değiştirdi. Hesabım uygulamasının adı Dijital Operatör oldu. Peki, Dijital Operatör uygulaması ekstra ne özellikler sunuyor?

Turkcell Hesabım’ın adı Dijital Operatör oldu!

Turkcell, bugün mobil platformlarda yer alan Hesabım uygulamasını güncelledi. Yeni özellikler ile güncellenen Hesabım uygulamasının ayrıca adı da uzun bir sürenin ardından değişti. Turkcell, Hesabım uygulamasının adını Dijital Operatör olarak yeniledi. Bu sayede birçok işlem tek çatı altında toplanabiliyor.

Dijital Operatör uygulaması sayesinde hem Turkcell hem de Superonline hesabınızı tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Güncelleme ile gelen diğer yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dijital Operatör’de İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 ana bölümde işlem yapabilirsiniz.

Dijital İşlem Merkezi’nden Kalan Kullanımlarım, Faturalarım, Ürünlerim ve Hızlı İşlemler alanlarına ulaşabilirsiniz.

Dijital Mağaza’da size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz.

Dijital Yardım’dan taleplerinizi istediğiniz şekilde bize iletebilirsiniz. Bağlantı problemi yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi bize iletebilirsiniz.

Evrak gerektiren talepleriniz için evrak fotoğrafını çekerek talebinizi oluşturabilir ve tüm taleplerinizin durumunu Bildirimlerim’den takip edebilirsiniz.

Superonline hesabınızı ve diğer Turkcell hatlarınızı da ekleyip yönetebilirsiniz.

Turkcell’li olmasanız bile birçok işlem yapabilirsiniz.

Google Pixel 3 kamerası ile iPhone X’a taş çıkarıyor

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Beş milyonuncu Tiguan üretim hattından çıktı!Beş milyonuncu Tiguan üretim hattından çıktı!
Bu hafta çıkacak oyunlarBu hafta çıkacak oyunlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Hesabım  Dijital Operatör Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Kanınız donacak! Suriyeli genç kadını ormanda bu halde buldular

Kanınız donacak! Suriyeli genç kadını ormanda bu halde buldular

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oppo’dan parlak tasarım planı

Oppo’dan parlak tasarım planı

Apple’ın gidişatı pek parlak değil

Apple’ın gidişatı pek parlak değil

Samsung Galaxy S10 tersine kablosuz şarj edecek

Samsung Galaxy S10 tersine kablosuz şarj edecek

Facebook üç platformu bileştirebilir mi?

Facebook üç platformu bileştirebilir mi?

Android Q Mart ayında tanıtılacak!

Android Q Mart ayında tanıtılacak!

Yeni iPad ve iPod touch için geri sayım başladı

Yeni iPad ve iPod touch için geri sayım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.