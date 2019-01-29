Turkcell Hesabım’ın adı Dijital Operatör oldu!

Turkcell, bugün mobil platformlarda yer alan Hesabım uygulamasını güncelledi. Yeni özellikler ile güncellenen Hesabım uygulamasının ayrıca adı da uzun bir sürenin ardından değişti. Turkcell, Hesabım uygulamasının adını Dijital Operatör olarak yeniledi. Bu sayede birçok işlem tek çatı altında toplanabiliyor.

Dijital Operatör uygulaması sayesinde hem Turkcell hem de Superonline hesabınızı tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Güncelleme ile gelen diğer yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dijital Operatör’de İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 ana bölümde işlem yapabilirsiniz.

Dijital İşlem Merkezi’nden Kalan Kullanımlarım, Faturalarım, Ürünlerim ve Hızlı İşlemler alanlarına ulaşabilirsiniz.

Dijital Mağaza’da size özel cihaz, uygulama ve paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, kolayca satın alabilirsiniz.

Dijital Yardım’dan taleplerinizi istediğiniz şekilde bize iletebilirsiniz. Bağlantı problemi yaşadığınızda konumunuzu paylaşarak şikayetinizi bize iletebilirsiniz.