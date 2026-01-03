SPOR

Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını ise hakem Ali Şansalan yönetecek.

Berker İşleyen

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Galatasaray - Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da ise Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR: CİHAN AYDIN

Buna göre, Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcıları Anıl Usta ile Serkan Çimen olacak. Adnan Deniz Kayatepe de dördüncü hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR: ALİ ŞANSALAN

Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Trabzonspor Samsunspor fenerbahçe galatasaray süper kupa
