Turkcell'e "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü

Demir, aldıkları ödül ve anket sonuçlarının; yönetim kurulundan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ve direktörlere kadar tüm yönetim takımının gösterdiği özen ve çabayla bu zorlu sınavı Turkcell olarak başarılı bir şekilde verdiklerini gösterdiğini anlattı.

Salgın sürecinde günlük nabız anketleriyle tüm çalışanların durum, ihtiyaç ve dileklerini her an yakından takip ettiklerini kaydeden Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreçte üst düzey yöneticilerimizden oluşan DOX (Digital Office Experience) komitemiz ve farklı ekiplerden oluşan alt komitemizin ortak çalışmasıyla, kararlarımızı tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde aldık. Çalışanlarımızın anlık anketler aracılığıyla verdikleri geri bildirimlerin ışığında, süreç ve prensiplerimizi sıcağı sıcağına, ivedilikle geliştirdik. Bu yoğun ve titiz çalışmamızın ödüle layık görülmesi ve araştırma sonuçlarına yansıması, başarımızı daha da anlamlı kılıyor."

Demir, gelecek dönemde de Turkcell çalışanlarının sağlığı ve mutluluğu için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, çalışanın nabzını an be an dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.