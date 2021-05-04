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Türker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Covid nedeniyle hayatını kaybetti

04.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da divan kurulu üyeliği ve Tahkim Kurulu’nda başkanlık yapan Türker Arslan, koronavirüse yenik düştü. Galatasaray, geçtiğimiz ay koronavirüse yakaladığını duyurduğu divan kurulu üyesi Türker Arslan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Covid nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli hukukçulardan olan Türker Arslan, Nisan 2021’de koronavirüse yakalanarak, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sarı-kırmızılı camia, yayınladığı mesajda, Türker Arslan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

TÜRKER ARSLAN KİMDİR?

Yaşı, memleketi ve hayat hikayesine dair pek bir detay bulunmayan Türker Arslan, Galatasaray Kulübünde Divan Kurulu Üyeliği yaptı. Tahkim Kurulu’nda başkanlık da yapan Türker Arslan, Nisan 2021’de yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 4 Mayıs 2021’de yenik düşerek yaşamını yitirdi…

TÜRKER ARSLAN’A BÜYÜK ÖDÜL

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili ve CAS Hakemi Türker Arslan için Aralık 2016’da Doğuş Üniversitesi’nin Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği “Sporda Güncel Gelişmeler” konulu panelde “Türker Arslan’a Saygı Günü” adıyla özel bir oturum düzenlendi.

Panelin ilk oturumunda “Spor Kulüplerinde Ekonomik Sorunlar, E-Bilet ve Sorunları, Sporda Şiddet' konuları tartışıldı. Başkanlığını Türker Arslan'ın yaptığı oturuma, Galatasaray başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar ve Prof Dr. Mehmet Helvacı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın ve Burçin Arslan da hazır bulundu.

“Türker Arslan'a Saygı Günü” olarak isimlendirilen özel oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Fehim Üçışık üstlenirken oturumda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili ve CAS Hakemi Türker Arslan'ın hayatını anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Türker Arslan ile ilgili Galatasaray başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Prof. Dr. Köksal Bayraktar ve Prof. Dr. Fehim Üçışık, Tayfun Akçay, Doğu Özgür, Suat Vulaş, Aytekin Gürbüz, Metin Ünlü ve kızı Esra Arslan birer konuşma yaptı.

Kürsüde açıklamalarda bulunan Türker Arslan, ''Bu güzel günümde beni çok mutlu ettiniz. Çok güzel anılar yaşattınız. Dostlarımın ifadeleri ve kızımın söylemleri çok önemli. Bu anları ve sözleri unutmayacağım. Doğuş Üniversitesi'ne, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası’ndan sonra benim için en önemli gündür. Benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.

Panelde “Sporda Şirketleşme, CAS’taki Son Gelişmeler, Olimpizm ve Türkiye” adıyla düzenlenen oturumda ise konuşmacılar arasında yer alan TMOK Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Aksoy TMOK ve faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
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