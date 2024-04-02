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Türker İnanoğlu hayatını kaybetti iddiası gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.04.2024 18:32
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Türker İnanoğlu hayatını kaybetti iddiası gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den açıklama

Film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddia edildi. Söz konusu iddia sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını ve hayatta olduğunu söyledi.

"KENDİSİ HAYATTA, YAŞIYOR"

Özdemir şunları ifade etti:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."

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