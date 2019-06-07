Türkiye 2 - 2 Arnavutluk (2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri)

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında Türkiye, Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ümit millilerin gollerini 54'üncü dakikada Mert Müldür ve 85'inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Arnavutluk'un golleri 49'uncu dakikada Leonardo Maloku ve 90+4'üncü dakikada Sahqir Tafa'dan geldi

Halil İbrahim Dervişoğlu, Ümit Milli Takım'daki ikinci, Mert Müldür ise Ümit Milli Takım'daki ilk golünü attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün, Umut Güneş ve Fatih Kuruçuk da ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Maçın 90'ıncı dakikasında oyuna dahil olan Mehmet Özcan da ilk kez ay yıldızlı formayı taşıdı.

Ümit milliler bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Türkiye gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran'da deplasmanda Kosova'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

34. dakikada Yusuf’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker’in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.