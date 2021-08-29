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Türkiye 3-1 Çekya (Maç sonucu)

29.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye 3-1 Çekya (Maç sonucu)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.

KONTROL BİZDEYDİ, 3-1 KAZANDIK

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Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

"GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

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Eda Erdem Dündar, "Güzel bir galibiyet oldu. Seyirci çok güzeldi. Uzun süre sonra İstiklal Marşı'nı hep beraber söyledik, nihayet. İlk set güzeldi, ikinci set basit hatalarla kaybettik. 3 ve 4. setlerde oyunu kontrol ettik." dedi.

"ÇEKYA'YI OYNATMADIK"

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Tuğba Şenoğlu: "Burada yaşayan Türkler bize çok destek verdi. Çok mutlu olduk. Sanki kendi evimizdeymişiz gibi hissettik. Çekya'yı oynatmadık. Güzel bir performans sergiledik. Sonucu da güzel geldi. Hedefimiz Türkiye'ye madalya getirmek. Biz bu bilinçle oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU DEĞİLİM"

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Takımımızın koçu Giovanni Guidetti, "Normal mutluyum, çok mutlu değilim. 2. set tabii ki çok hata yaptık, kötü oynadık. Konsantrasyon kaybettik ama tamam, bence takım çok iyi oynadı. 1, 3 ve 4. setler çok iyi. Ben mutluyum, çünkü son 4-5 gün takım için zordu. Bugün çok iyi voleybol oynadık. Bunlar aslında zor maçlar, favori olduğunuz maçları oynamak daha zordur. Çekya turnuva boyunca çok iyi voleybol oynadı aslında. Biz de bu nedenle endişeliydik. Bu maçta onların üzerinde sürekli baskı kurduk. Korttaki enerjimiz çok iyiydi. Turnuvada oynadığımız ilk olmak ya da olmamak maçını çok büyük bir özgüvenle oynadık. Bu önemliydi. Bir sonraki maç çok daha önemli ve çok daha zor olacak." açıklamasını yaptı.

POLONYA-UKRAYNA MAÇININ GALİBİ İLE

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Kolodruma

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, İlkin Aydın, Ayça Aykaç, Beliz Başkır)

Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova (Dostalova, Hodanova, Svobodova, Kojdova, Bajusz, Purchartova, Chevalierova)

Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

Süre: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

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