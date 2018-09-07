Türkiye 4 - 0 Güney Kıbrıs (U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

3. dakikada Ümit Milli Futbol Takımı 1-0 öne geçti. Dorukhan Toköz'ün sağ kanattan ortasında Merih Demiral'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Adil Demirbağ'ın şutunda rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 25. dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Orta sahada topla buluşan Deniz Hümmet pasını sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Barış Alıcı'nın koşu yoluna gönderdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Barış'ın altıpas önünden çektiği şutta kaleci Paraskevas gole izin vermedi. 38. dakikada Eslem Öztürk'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 11'e çıkardı. Yedinci mağlubiyetini yaşayan Kıbrıs Rum Kesimi ise 6 puanda kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 8. maçında konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-0 yendi.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Papageorgiou'nun sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına yakın bölgeden Soteriou'nun yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, soluna gelen topa uçarak müdahale etti ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

76. dakikada Ümit Milli Takım farkı 2'ye çıkardı. Orkan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

80. dakikada Orkan Çınar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan Adil Demirbağ'ın yerde kalması sonucunda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Orkan Çınar, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0.

88. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Melih Okutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada Hadjipaschalis'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.