Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.
Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat,
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram,
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu,
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal
Alanyaspor'da forma giyen genç oyuncu Merih Demirel ilk kez milli takım aday kadrosuna çağrıldı.
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