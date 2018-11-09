SPOR

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.

Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat,
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram,
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu,
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

Alanyaspor'da forma giyen genç oyuncu Merih Demirel ilk kez milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

4455

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!
Dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı Türkiye'ye döndüDünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı Türkiye'ye döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu isveç ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Ali Koç'tan Ersun Yanal talimatı

Ali Koç'tan Ersun Yanal talimatı

Mesut Özil: Kariyerimi Arsenal'de bitirmek güzel olur

Mesut Özil: Kariyerimi Arsenal'de bitirmek güzel olur

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!

Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!

Dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Türkiye Ampute Milli Takımı Dünya 2'ncisi oldu

Türkiye Ampute Milli Takımı Dünya 2'ncisi oldu

Ampute Milli Takım, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Takım, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Rusya'yı 5-1 yenen Ampute Milli Takımı yarı finalde

Rusya'yı 5-1 yenen Ampute Milli Takımı yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.