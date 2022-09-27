SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

27.09.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonasına 3-2 mağlubiyetle başladı. İtalya basını Zehra Güneş'i sayfalarına taşıdı. Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan mücadeleye ilişkin basında yer alan haberler sonrası sporseverler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü sporcunun biyografisi internette araştırılıyor. Peki, Zehra Güneş kimdir? İşte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

Zehra Güneş; VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

ZEHRA GÜNEŞ'İN KULÜP KARİYERİ

2011-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017- Vakıfbank II
İstanbul BŞB (Kiralık)
Vakıfbank II
Beşiktaş (Kiralık)
Vakıfbank

ZEHRA GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015 - Türkiye

ZEHRA GÜNEŞ INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Zehra Güneş'in Instagram kullanıcı adı @zehragns18'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En büyük turnuvada ilk maç son anda kaçtı! En büyük turnuvada ilk maç son anda kaçtı!
G.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyorG.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyor
İstanbul'a yıldız yağacak! Messi, Neymar, Suarez Galatasaray için geliyor...İstanbul'a yıldız yağacak! Messi, Neymar, Suarez Galatasaray için geliyor...
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Zehra Güneş türkiye milli voleybol takımı atan türkiye a milli yaşında voleybol takımı türkiye a iyet da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.