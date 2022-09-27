Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü sporcunun biyografisi internette araştırılıyor. Peki, Zehra Güneş kimdir? İşte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

Zehra Güneş; VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

ZEHRA GÜNEŞ'İN KULÜP KARİYERİ

2011-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017- Vakıfbank II

İstanbul BŞB (Kiralık)

Vakıfbank II

Beşiktaş (Kiralık)

Vakıfbank

ZEHRA GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015 - Türkiye

ZEHRA GÜNEŞ INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Zehra Güneş'in Instagram kullanıcı adı @zehragns18'dir.

