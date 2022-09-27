Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü sporcunun biyografisi internette araştırılıyor. Peki, Zehra Güneş kimdir? İşte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...
Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.
Zehra Güneş; VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
2011-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017- Vakıfbank II
İstanbul BŞB (Kiralık)
Vakıfbank II
Beşiktaş (Kiralık)
Vakıfbank
2015 - Türkiye
Zehra Güneş'in Instagram kullanıcı adı @zehragns18'dir.
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