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Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ABD voleybol maçı canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı mağlup etmeyi başardı. Milletler Ligi Antalya etabının ardından Türkiye voleybol takımı Güney Kore'ye gidecek. Türkiye ABD voleybol maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ABD voleybol maçı canlı av anlık olarak sporseverler tarafından takip edilecek. Türkiye voleybol takımı FIVB Milletler Ligi Antalya etabını Amerika Birleşik Devletleri mücadelesiyle tamamlayacak. 3'te 3 yapan milliler mücadeleyi bu maçın ardından Güney Kore'de sürdürecek. Türkiye ABD voleybol maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Türkiye ABD voleybol maçı canlı yayın bilgisi, kanalı ve saati...

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ABD voleybol maçı 4 Haziran Pazar günü saat 20:00’ de başladı.

İlk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, üçüncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 yenmeyi başardı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan File'nin Sultanları bugün ABD ile kozlarını paylaştı.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ABD voleybol maçı TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

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