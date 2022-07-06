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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladı

06.07.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladı.

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladı

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların son gününde milliler 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye, 11 günün sonunda, 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz toplam 108 madalya elde ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Akdeniz Oyunları tarihinde ilk sırada yer alamayan Türkiye, 1963 Napoli, 2013 Mersin'den sonra üçüncü kez organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Oran'da, İtalya 48 altın, 50 gümüş ve 61 bronz toplam 159 madalyayla birinci olurken, üçüncülüğü ise 21 altın, 24 gümüş ve 36 bronz toplam 81 madalya kazanan Fransa elde etti.

Organizasyonun resmi kapanış töreni bugün yapılacak.

MİLLİLER İKİNCİ KEZ EN ÇOK MADALYA TOPLADIĞI OYUNLARI YAŞADI

Oyunların yapılmaya başlandığı 1951'den 2013'te Mersin'de yapılan organizasyona kadar en fazla 73 madalya toplayan milliler, Mersin'de 126 madalyayla rekor kırmıştı.

Milliler Oran'da, Mersin'den sonra en fazla madalya aldığı (108) ve en çok altın madalya kazandığı (45) oyunları yaşadı.

  • İlk madalyalar ve önemli başarılar

Türkiye'ye, oyunların ilk madalyası karatede kadınlar 55 kiloda Tuba Yakan'dan, ilk altın madalya ise yine karatede erkekler 60 kiloda Eray Şamdan'dan geldi.

Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Sercan Demir'den oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, altın madalya kazanarak tarihte ilk defa bu başarıya ulaştı.

Badminton tek kadınlarda Neslihan Yiğit, finalde İspanya'dan Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek üst üste 3. kez Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Atletizmde erkekler 400 metre engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yüzmede kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel, 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü oldu.
Yüzme erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lik derecesi oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

  • Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Onbirinci gün: 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz.

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