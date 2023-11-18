TÜRKİYE ALMANYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye milli futbol takımı maçları listesi

A Milli Takımımız Galler mücadelesi öncesinde hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma televizyondan da canlı yayınlanacak. Nefeslerin tutulduğu maç için Türkiye Almanya maç saati sorgulanıyor. İşte Galler maçı öncesinde oynanacak olan Türkiye Almanya maç saati ile ilgili detaylar...
Türkiye Almanya maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 22.45'te başlayacak.
Almanya Türkiye maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Almanya: Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug
Türkiye: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz