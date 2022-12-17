Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandalın böylesi! Genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler yağdırdı...

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde inanması güç bir olay yaşandı. Takımının mağlup olmasına sinirlenen teknik direktör, devre arasında oyuncularına küfürlü hakaretlerde bulundu.
Oyuncularının performansından memnun kalmayan teknik direktör, soyunma odasında galiz küfürler etti. Görüntüleri gizli kamerayla çeken bir futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada kısa süre içinde paylaşılan bu video büyük tepki çekti. Oyuncularına küfürler yağdıran teknik direktöre eleştiri yağıyor...