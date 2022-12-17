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Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandalın böylesi! Genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler yağdırdı...

17.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Küçük yaş kategorisinde oynanan mücadelenin devre arasında gizli kamerayla çekilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Teknik direktörün, oyuncularına küfür ve hakaretleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandalın böylesi! Genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler yağdırdı...

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde inanması güç bir olay yaşandı. Takımının mağlup olmasına sinirlenen teknik direktör, devre arasında oyuncularına küfürlü hakaretlerde bulundu.

"ONURUNUZ, GURURUNUZ YOK MU?"

Oyuncularının performansından memnun kalmayan teknik direktör, soyunma odasında galiz küfürler etti. Görüntüleri gizli kamerayla çeken bir futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medyada kısa süre içinde paylaşılan bu video büyük tepki çekti. Oyuncularına küfürler yağdıran teknik direktöre eleştiri yağıyor...


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