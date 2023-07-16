TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Finale son bir adım!

Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki yarı final maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, ABD ile yarı final maçına çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Türkiye Amerika voleybol maçı canlı izle ekranı ve maçın yayın saati...

TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIVB Milletler Ligi ABD ile Türkiye maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü, TSİ 03:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Milletler Ligi’nde 3 etap sonunda çeyrek finale Polonya ve ev sahibi ABD’nin ardından 12 maçta 9 galibiyet alarak 3. sıradan giren Filenin Sultanları, çeyrek finalde son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaştı, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Amerika voleybol maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.

