Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Voleybol severlerin gündeminde FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final maçı yer aldı. İşte Türkiye Amerika voleybol yarı final maçına dair bilgiler...
Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü TSİ 03.30'da gerçekleşecek.
Türkiye Amerika voleybol maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.