SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

14.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Amerika voleybol yarı final maçının tarih ve yayın bilgileri merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki rakibi ABD oldu. Peki, Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Voleybol severlerin gündeminde FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final maçı yer aldı. İşte Türkiye Amerika voleybol yarı final maçına dair bilgiler...

TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Amerika voleybol yarı final maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü TSİ 03.30'da gerçekleşecek.

TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Amerika voleybol maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filenin Sultanları yarı finalde! Rakip ABD...Filenin Sultanları yarı finalde! Rakip ABD...
Anahtar Kelimeler:
Amerika Türkiye Voleybol türkiye amerika bayan voleybol maçı maçı türkiye a yayınlanacak ye i maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.