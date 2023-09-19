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Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19.09.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Arjantin voleybol maçı tarih ve yayın bilgisi merak ediliyor. Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Peru'yu 3-1 mağlup etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Arjantin voleybol maçı saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Filenin Sultanları Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peru galibiyetinin ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, 9 puan toplayarak liderliği eline aldı. İşte Türkiye Arjantin voleybol maçının detayları...

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Arjantin karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü saat 07.00’da gerçekleşecek.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki dördüncü maçında Arjantin ile yarışacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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