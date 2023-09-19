Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Arjantin voleybol maçı saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Filenin Sultanları Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peru galibiyetinin ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, 9 puan toplayarak liderliği eline aldı. İşte Türkiye Arjantin voleybol maçının detayları...
A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Arjantin karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü saat 07.00’da gerçekleşecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki dördüncü maçında Arjantin ile yarışacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika