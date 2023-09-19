Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Arjantin voleybol maçı saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Filenin Sultanları Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peru galibiyetinin ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, 9 puan toplayarak liderliği eline aldı. İşte Türkiye Arjantin voleybol maçının detayları...

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Arjantin karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü saat 07.00’da gerçekleşecek.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki dördüncü maçında Arjantin ile yarışacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

