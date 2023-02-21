Türkiye Basketbol Federasyonu Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı!

Yaşanan depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da, Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.

Bu karar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıklandı.

İŞTE TBF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Tufan Metaluji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metaluji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."





