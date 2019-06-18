SPOR

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ambulans açıklaması

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 18.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ambulans açıklaması

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'mızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada paylaşılan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 37. maddesi şöyle:

"Ev sahibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başlamadan 30 dakika önce sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak zorundadır. Ev sahibi kulüplerin sağlık konularında tedbir almaması nedeniyle basketbolcular, takım mensupları veya seyirciler arasında olabilecek sağlık problemlerinin adli ve mali sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir. Ev sahibi takım doktoru sağlık tedbirleri ile ilgili konular hakkında misafir takım doktoruna bilgi vermek ve lig temsilcisine müsabaka esnasında oturduğu yeri göstermekle yükümlüdür."

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...
Ataman sosyal medya hesaplarını kapattıAtaman sosyal medya hesaplarını kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkiye basketbol federasyonu Gigi Datome

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Süper Lig'de Sneijder bombası!

Süper Lig'de Sneijder bombası!

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Efes, F.Bahçe karşısında 6. kez kazandı

Efes, F.Bahçe karşısında 6. kez kazandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ambulans açıklaması

TBF'den ambulans açıklaması

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Ergin Ataman sosyal medya hesaplarını kapattı

Ataman sosyal medya hesaplarını kapattı

Zeljko Obradovic: Karakterli oyuncularımı kutluyorum

'Oyuncularımı kutluyorum'

Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

'Atmosfer bizi etkilemiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.