Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Belçika voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları durdurulamıyor!

Türkiye Belçika voleybol maçı saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Filenin Sultanları Belçika ile karşı karşıya gelecek. Japonya galibiyetinin ardından Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de rakiplerinin tamamını devirdi ve galibiyet serisini 21 maça çıkardı. İşte Türkiye Belçika voleybol maçının detayları...

TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika voleybol maçı 24 Eylül Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile yarışacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Japonya’da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Millilerimiz, üst üste 2. kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye 398 Amerika 366 Sırbistan 353 Brezilya 347 İtalya 343 Çin 329 Polonya 311 Japonya 305





