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Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Marketlerden aldığımız kıymalarda gıda boyası tehlikesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Gıda terörü dur durak bilmeden devam ediyor! Sebze, meyve, peynir ve beyaz ette yapılan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bir vatandaş büyük bir market zincirinden aldığını iddia ettiği kıymayı test etti ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Marketlerden aldığımız kıymalarda gıda boyası tehlikesi

Sosyal medyada hızla yayılan kıyma testi videosu, gıdalar üzerinde yapılan hileleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bir vatandaş popüler bir market zincirinden aldığını iddia ettiği kıymayı suyun içine koydu. Kıymanın su içerisinde rengi dağıldı ve ortada sadece beyaz tortular kaldı.

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Sosyal medya kullanıcısı, "Ucuz kıyma aldım diye sevinirken bir bakmışsınız hayatınızın baharında kanser olup göçüp gitmişsiniz" diye söz konusu markayı eleştiri yağmuruna tuttu. Türkiye'nin konuştuğunu bu görüntüler üzerine Ekşisözlük gibi birçok sosyal medya macerasından da eleştiriler geldi;

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Eleştirilerin yanı sıra kimileri de ürünün içeriği hakkında yanlış yorumlar yapıldığını söyledi;

-“Nitrit tuzu nedir? Bence bir araştırın. Salam ve sosisleri kıyma haline getirin ve suya koyun. Aynı olayla karşılaşacaksınız. Peki ne işe yarıyor bu nitrit tuzu?

Bakteri üremesini engelliyor ve etin kararmasını önlüyor. Aynı zamanda etin böyle pembiş pembiş olmasını sağlıyor.

Cahillik kötü bir durum ama öğrenmek için araştırın. Sazanlama atlamadan önce bir araştırın az araştırma isteğiniz olsun hemen pat diye atlamayın her gördüğünüze."

-“Dondurulup çözülmüş çekilmiş kıymanın suya verdiği madde miyoglobindir, etin paketinde görüp kan sandığınız kırmızı sıvının ta kendisidir. Gıda boyası falan değildir. Donan kas hücreleri dondurulmuş şişe gibi patlar, tadı değişir, içindeki renk pigmentlerini de dışarı verir. Etin dokusundan da dondurulup çözüldüğü anlaşılmaktadır. Önce süt patlatma, şimdi bu, eline kamera alan bilim adamı oldu anasını satayım.

Bu arada bütçe modunda değilseniz paketlenmiş kıyma alınmaz, kıyma görerek çektirilir. Bu kıymanın içinde sığır derisi olup olmadığını bilemeyiz yani. Ama sığır derisi de kötü bir şey değildir, dedelerimiz Sarıkamış’ta Yemen’de gayet çarık yiyerek hayatta kalmışlardır. Neyse dondurulmuş köfte kıyma gibi şeylerde de bilindik markaları tercih edin, çünkü denetimlerin yanısıra rakip firmalar birbirlerinin açığını çıkarmak için düzenli olarak birbirilerinin ürününü teste göndermektedir (içerden bilgi). Kimse böyle bir skandalı göze alamaz."

-"Herkes et profesörüymüş meğerse ben ne cahilmişim dediğim başlık. Konu ne olursa olsun bir bardağa su koydu eti attı diye hemen bu deneye(!) atlamamak lazım. En basitinden kontrollü deneye benzer(başka bir ete de aynı şeyi uygulamak) bir şey olsaydı bari. Hadi bunu da yaptık diyelim.

Yine en basitinden başka bir boya maddesi olsa suda çözünmeyebilirdi. Öyle kolay değil bir şeye deney demek, peşinden gitmek ama ekşi gömme tipi koşuyor benim merak ettiğim şey ‘neden şimdi?’ Herhalde poşet hırsından oldu yıllardır satılan şeydi bu sonuçta.


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kıyma skandalı kıyma testi

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