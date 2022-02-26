Türkiye bu videoyu konuşuyor! Kadın basketbolcuya soyunma odasında saldırı...

Urla Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Caitlin Jenkins'in paylaştığı video olay oldu. Takımın kötü gidişatı sonrası takımla toplantı yapmak isteyen Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrarı sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e ağza alınmayacak küfürler eden Hakan Yiğit'in tavrı tepki çekti. Sonrasında sert bir müdahaleyle yere düşen kadın basketbolcu bu anları sosyal medyadan herkesle paylaştı.

"BANA FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDULAR"

Caitlin Jenkins, "İkinci kez bana fiziksel müdahalede bulundular. Ayrılmak istediğimi söylediğimde bana izin vermediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Tek istediğim eve dönmek. Paramı da ödemiyorlar. Takımdaki kimse ödemelerini alamıyor." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON'UN NE YAPACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından Basketbol Federasyonu'nun nasıl bir yaptırım uygulayacağı henüz bilinmiyor.

