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Türkiye bu videoyu konuşuyor! Kadın basketbolcuya soyunma odasında saldırı...

26.02.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urla Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Koçu Hakan Yiğit'in oyuncusu Caitlin Jenkins'e davranışları sosyal medyada gündem oldu. Jenkins soyunma odasından ayrılmak istiyor ancak izin verilmiyor. Koçun videonun sonunda oyuncusuna küfrettiği de duyuluyor. En sonlarda ise arkadan birinin kadın basketbolcuya sert bir müdahalede bulunarak yere düşürdüğü görülüyor. Bu olay sosyal medyada büyük tepki gördü. Federasyonun ne yapacağı bilinmiyor.

Urla Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Caitlin Jenkins'in paylaştığı video olay oldu. Takımın kötü gidişatı sonrası takımla toplantı yapmak isteyen Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrarı sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e ağza alınmayacak küfürler eden Hakan Yiğit'in tavrı tepki çekti. Sonrasında sert bir müdahaleyle yere düşen kadın basketbolcu bu anları sosyal medyadan herkesle paylaştı.

"BANA FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDULAR"

Caitlin Jenkins, "İkinci kez bana fiziksel müdahalede bulundular. Ayrılmak istediğimi söylediğimde bana izin vermediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Tek istediğim eve dönmek. Paramı da ödemiyorlar. Takımdaki kimse ödemelerini alamıyor." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON'UN NE YAPACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

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Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından Basketbol Federasyonu'nun nasıl bir yaptırım uygulayacağı henüz bilinmiyor.

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