Türkiye bunu konuşuyor! #10YearsChallenge akımında başörtüsü tartışması hız kesmiyor

Sosyal medyada günlerde #10yearschallange etiketiyle yapılan paylaşımlar büyük tartışmaya neden oldu. Kamuoyu adeta ikiye bölündü.

10 yıllık değişim anlamında kullanılan etiketle birlikte, insanlar 10 yıl önceki fotoğraf ve videoları ile şimdiki fotoğraf ve videolarını paylaşıyor. #10YearsChallenge akımı gündeme otururken, Türkiye’de ise bu akım değişerek “başörtüsü açılımına” dönüştü.

Kullanıcıların, on yıl önceki ve şu anki hallerini paylaştıkları akıma uyarak geçmişte başörtüsü kullanan bazı kadın kullanıcılar bugünkü başörtüsüz hallerini “#1YearsChallenge” etiketi altında günlerdir hız kesmeden paylaşıyor.

"ÖZGÜRLEŞTİM" TARTIŞMASI



Paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada da ikiye bölünmüş bir durumda. "Özgürleştim" etiketleri ile yapılan paylaşımlara kimisi destek verirken, kimisi de bunun özgürleşme anlamına gelmediğini savunarak karşı çıkıyor.