Türkiye bunu konuşuyor! Esra Erol'u bile şoke eden aldatma! "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"

Esra Erol, programında yeniden Aysel Uysal'ı ağırladı. Kocası tarafından ihanete uğradığını söyleyen Aysel Hanım'ın gündem olan açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aysel Uysal ve eşi Bilal Bey canlı yayında yüzleşti.

İHANETİ BELGELEDİ!

Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Aysel Hanım, onun Murat Doruk isimli bir adamla aşk dolu yazışmalarını fark etmişti. Messenger'dan bu kişiyi görüntülü ararken ekran kaydı alan acılı kadın, karşısına işçileri Fatma Hanım çıkınca ihaneti belgelediği için mutlu olduğunu vurgulamıştı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI!

"Eşimin akrabalarına şunu söylemek istiyorum. Benim bir kötülüğüm varsa 'Biz gelinimizden şikayetçiyiz, sevmiyoruz' desinler. Aramıyorlarsa zaten bu benim iyi biri olduğumu gösterir. Ben eşimin ailesini seviyorum. Ama eşimle hataları yüzünden geçinemiyoruz. Onlar, büyük olarak bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama artık katlanamıyorum." diyen Aysel Hanım, bu kez Ordu'daki eşi ile programda karşı karşıya geldi.

Esra Erol, "Aysel Hanım neden soluğu burada aldı, niye sizden şikayetçi?" diye sordu. Bilal Uysal'ın "Ne amaçla orada olduğunu bilmiyorum." yanıtı üzerine "Ben Hatırlatayım mı size?" sorusunu yönelten ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Murat Doruk isimli kişiyle sosyal medyada olan yazışmanızı yakalıyor. O kişiyi bir arıyor, karşısına iki yıldır şüphelendiği sizin de işçiniz olan Fatma Hanım çıkıyor. Yazışmalar çok samimi. ‘’Aşkım’, ‘canım’ ifadeleri var. Acılı, şarkılı, aşk dolu şarkılar paylaşıyorsunuz. Fatma Hanım nerede, yanınızda mı?"

Bilal Bey’in "Şarkılar paylaştığım doğrudur Esra Hanım. Benim adıma gece 02.00 gibi Murat Doruk adlı Facebook hesabını eşim Aysel ve kızım patlatmıştır. Bu şeyleri kendileri yazmışlardır. Benim Fatma Açıkgöz'le hiçbir bağlantım yoktur. Ben kimsenin yuvasıyla oynayamam." yanıtı daha fazla dayanamayan Esra Erol, su açıklamayı yaptı:

"Siz, 'Murat isimli hesap sahte açıldı. Sanki ben onunla yazışmışım gibi bir görüntü oluşturuldu.' diyorsunuz. Ama bir saniye. Şimdi ben sahte bir hesap açsam Aysel adına. Onunla senin yazışmaların varmış gibi gösterebilirim. Senin hesabından yazarım. O gelir kendi telefonundaki hesabından yazar. Görüntüdeki yazıya baktığınızda 'Bilal ile Aysel aşk dolu yazışıyorlar!' dersin. Ama ben Aysel'i aradığımda karşıma Aysel çıkmaz. Karşıma kim çıkar? Ben çıkarım. Çünkü hesabı kim açtı? Ben açtım. Bu hesabı sahte olarak mı açtım? Evet. Bu durumda görüntülü aramaya, ya cevap vermem ya da kendimi göstermemeye özen gösteririm. Bu durumda o sosyal medya hesabını kullanan kişi gerçek bir kişi. O, kendi adını değil Murat ismini kullanıyor. Yani Fatma kendi kendine bir sahte hesap açıyor. Senin kızınla karın böyle bir şey yapmış olsa karşılarına Fatma çıkmaz."

"BU DÜNYA ÜSTÜNDE SENİN KADAR REZİL BİR ADAM YOK!"

Aysel Hanım eşinin, evli olan Fatma Açıkgöz'le ilişki yaşadığını bir kez daha vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben boşanma davası açtım. Annesine, kardeşine yalvardı. Ben eve dönmedim. İntihara kalkıştı. Ağladı, yine dayanamadım eve döndüm. Ama o bu şekilde devam ediyor. Ben senden boşanmak istiyorum. Bu dünya üstünde senin kadar rezil bir insan yok."

Önceki programda Bilal Bey bir dönem Aysel Hanım'ın üzerine Hacer Yavaş'ı kuma getirdiğini açıklamıştı. Esra Erol, Bilal Bey'e ne zamandan beri çok eşli yaşadığını sordu. Bilal Bey "2018'de Hacer Yavaş'tan sonra kimseyle birlikteliğim olmamıştır." dedi.

ESRA EROL'DAN BİLAL BEY'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU!

Fatma Açıkgöz'le ilişkisi olmadığını söyleyen Bilal Uysal'a Esra Erol'dan kilit bir soru geldi. Ünlü sunucu "Aynı gün, aynı şehirlerarası otobüse beraber bindiniz mi?" diye sordu. Bilal Bey, eşinin bağırış çağırışlarını fırsat bilip konuyu geçiştirdi.

Aysel'in görümcesi canlı yayına bağlandı:

"Ağabeyim hatalar yaptı. Asla benim gelinimin bir hatası olmadı. Ağabeyim, Aysel’i hep aldattı."

NE OLMUŞTU?

Esra Erol, eşi tarafından aldatıldığını iddia eden Aysel Uysal'ı konuk etti.

Esra Erol, Aysel Hanım'ı tanıtırken "Eşi tarafından mağdur edilen, üzülen, incitilen, kadınlığı, değerleri, anneliği, her şeyi yok sayılan biri" ifadelerini kullandı. 30 yıllık evliliğinin 26 yılı boyunca sürekli aldatıldığını belirten acılı kadın, "Sürekli hakaret, küfür ve tehdit etti. Psikolojik açıdan beni rencide ediyor. Son 2 yıldır Fatma Açıkgöz'le de ilişkisi var." diyerek gözyaşlarına boğuldu. "Ne olursunuz beni bu adamdan kurtarın!" diyen Aysel Uysal'ın anlattıkları ekran başındakileri şaşırttı.

Eşi Bilal Bey'in çocuklarına babalık yapmadığını belirten Aysel Hanım, 4 çocuğu olduğunu ve bu evliliği sürdürmek için ciddi bir gayret gösterdiğini vurguladı.

Aysel Hanım yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Eşimle beraber çalışıyoruz. Fatma Açıkgöz bizim fındık işçimizdi. Bir yıl çalıştık. İkinci yıl yine bizimle geldi. Fındık sezonu bitti. Eylül ayında bunlar eşimle ilişki yaşıyorlardı. Ben bunlardan şüphelendim ve hep takip ettim. Eşimle de konuştum. Evine gitti kadının, itiraf ettirdim. 'Sen bunu bana yapamazsın!' dedim. Bana 'Defol git!' dedi. Evden çıktım, ağabeyimin evine gittim.

"BU KADINI GETİR, DÖVÜP HINCIMI ALDIKTAN SONRA EVE DÖNECEĞİM"

Ailesini ve komşularını araya koydu. Ben kabul etmedim. Peşimi bırakmadı. En son ona 'Bu kadını getir bana, döveyim hırsımı alayım. Döneceğim' dedim. Kadını aradım. Filan yere onu çağırdım.

“KADINA ‘BUNU BANA NEDEN YAPTIN DEYİP' YUMRUĞU GEÇİRDİM!"

Kadın da adliyenin oraya gelmiş. Kadına 'Sen bana bunu neden yaptın?' deyip yumruğu geçirdim. Orada dövdüm. Ama hak etti. Sonra kocamla eltime gittik. Oradan eltim ve kaynımla bizim eve geldik. Sabah oldu. Bir de ne göreyim. Torunumun yatağında kadının saçları. Eve döndüğüme pişman oldum. Eşim çarşıya çıkıyor, kadının saçları üzerinde eve dönüyor. Aynı saç! Hep inkar ediyor."

"KOCAM, BİR ERKEĞE 'AŞKIM'LI SÖZLER YAZIYOR!"

Bir hafta önce Bilal Bey'in sosyal medya hesabını kullanmaya başladığını belirten Aysel Hanım, eşinin Murat Doruk isimli bir adamla mesajlaştığını fark etti. Kalp emojili mesajlar gördüğünü belirten acılı kadın, eşinin bu kişiye 'Ben seni seviyorum', 'Senden ayrılmam', 'Ölürüm' gibi müzikler attığını söyledi.

Aysel Hanım konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Murat Doruk beğenmiş. Sonra bir baktım kadın, kendi kızının düğününü koymuş. 'Bu bir adam. Eşim bununla yazışıyor. Böyle bir şey olamaz!' dedim. Bekledim. Gece oldu. Messenger'dan takır takır mesajlar geliyor. Eşim yazışıyor. Ben biliyorum. Bu Murat isimli hesap, Fatma Açıkgöz'e aitmiş."

Esra Erol, "Murat isimli kişinin Fatma olduğunu nasıl anladın?" diye sorunca Aysel Hanım şu açıklamayı yaptı:

"Çünkü bir erkeğe o aşk mesajları yazılmaz. O videolar paylaşılmaz. Kadın da kızının düğününü koymuş. Bunu takip edince ben de yazışmaya başladım biraz. Sonra görüntülü aradım. Ne çıksa iyi? Fatma Açıkgöz! Yok böyle bir şey! Ayıp denen bir şey var. Ben karşımda görünce sevindim. Ekran kaydını aldım."

KARISINI ALDATTIĞI KADIN DA EVLİ ÇIKTI!

İhaneti belgelediği için mutlu olduğunu söyleyen Aysel Hanım, "Yıllardan beri beni bu şekilde aldatıyor. ‘İspatını çıkar!’ diyor. Annesine, babasına yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e el basıyor. WhatsApp'tan bu görüntüyü attım. Ertesi akşam küfürlü, tehditli mesajlar attı. Beni seviyor ve bırakmak istemiyormuş hem de bu kadınla beraber!" dedi.

Yakalanmadan önce eşine bir video attığı ortaya çıkan Bilal Bey'in ağlayıp yalvardığı aktarıldı. Bilal Bey’in Fatma ile görüşmeye devam ettiği belirtildi. Fatma'nın da evli olduğunu vurgulayan Aysel Hanım, "Eşini aradım. Ona anlattım. Öyle bir şey olamayacağını söyledi. 'Ağabey var' dedim. Ne yaptılarsa anlattım. 'Ben onunla konuşurum' dedi. İnkar etmişler." ifadelerini kullandı.

BİLAL BEY'DEN İDDİALARA YANIT!

Esra Erol, canlı yayına telefonla bağlanan Bilal Bey'e iddiaların doğru olup olmadığını sordu. Bilal Uysal, "Murat Doruk isimli kişi gerçekte Fatma Açıkgöz'dür. Onunla bir ilişkim yok. Yazışma var aramızda doğrudur. Bizim 5 tane torunumuz var. Çocuklarımız var. 2 tane dünürümüz var. Ama ben böyle bir şeye ne katılmak isterim ne de itiraf etmek isterim. Ben evlendiğimden beri sorumluluğumun farkındayım." dedi.

Esra Erol, "Fatma Hanım hayatınızın neresinde?" diye sorunca Bilal Bey izleyenleri şaşırtan bir yanıt verdi: "Çok güzel bir soru, cevaplamayacağım."

AKILLARA DURGUNLUK VEREN 'KUMA' İDDİASI!

Fatma Hanım ile samimiyeti nedeniyle evliliğinin yıkılma noktasına geldiğini söyleyen Bilal Bey, "Bu durumun sebebi Fatma Açıkgöz değil, eşim Aysel'dir… 2018'de bir kaza yaptık. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim Aysel ve yanında onun kuması yani imam nikahlı eşim Hacer Yavaş vardı. Aysel ile Hacer arabada kavga yaparken bana kaza yaptırdılar. Onları kabul etti sağ olsun. Hacer Yavaş gelir yemeğini yer, çayını içerdi. Aysel'in saçını en son Hacer boyamıştır. O, kuafördür." dedi. Aysel hanım ise üzerine kuma getirilmediğini söyledi.

"Ben akşama kadar çalışıyorum. Eşim kadınla beraber poşet poşet alkol alıp Emine Kolcu'nun evinde toplantı yapıyor. Ben Hacer'i kabul etmedim. Aldattığını kanıtlamaya çalışıyordum." diyen Aysel Hanım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hacer Yavaş'a alkol aldırıyor. Onu hamile bırakıyor. Sağı solu arayıp para buldular kürtaj için. Bebeği aldırmış. Ben bunları bilmiyorum sadece duydum. Eşim bana bunları itiraf etti."

Fatma Hanım’la beraber olduğunu yalanlayan Bilal Bey, onun şu an yanında olmadığını söyledi. Esra Erol bunun üzerine "Hacer sizin evinizde kuma olarak yaşadı mı?" diye sordu. Bilal Bey 2 seneye yakın bir süre zarfında aynı evde yaşadıklarını belirtti.

Esra Erol, Aysel Hanım'a dönerek "Dürüst olun. Şunu da belirtmek istiyorum: 2 yıl önce bunu kabul ediyor olmanız, 2 yıl sonra başka bir kadını kabul edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çocuklarınız babalarının çok eşli olduğunu, annelerin yanına kuma geldiğini gördüler mi?" diye sordu.

"SENİN YANIDA MI YATTI, KOCANIN YANINDA MI?"

Aysel Hanım, Hacer Yavaş'ın zaman zaman evlerine misafir olarak geldiğini belirtti. Aysel Uysal'ın sözlerini açıklığa kavuşturmak isteyen Esra Erol, "Hayatım misafir olarak geldiğinde senin yanında mı yattı, kocanın yanında mı yattı?" diye sordu. Aysel Hanım "Hayır benim yanımda. Eşime elini sürmedi bile!" dedi.

Esra Erol, Hacer Hanım'la ilişkisinin bittiğini söyleyen Bilal Bey'e "Aysel Hanım ile neden evlesiniz? Boşanın gidin, hayatınızı yaşayın!" dedi. O sırada stüdyoda alkış sesleri yükseldi. Eşinden boşanmak istediğini söyleyen Bilal Bey, onunla para pul mevzusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Bilal Bey, Aysel Hanım'ı artık sevmediğini fakat Fatma Hanım'ı sevdiğini vurguladı.





