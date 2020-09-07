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Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon Papara SuperMassive!

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
ESPOR  | Son Güncelleme

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Türkiye’nin en iyisi belli oldu. E-spor tutkunlarını dijital bir evrende buluşturarak 1 milyona yakın kişi tarafından takip edilen büyük finalin sonunda kupanın sahibi, rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Papara SuperMassive oldu.

Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon Papara SuperMassive!

Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nden yükselen dijital evren Demacia Arena’nın ev sahipliği yaptığı finalin sonunda kupaya uzanan takım, Papara SuperMassive oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Papara SuperMassive, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde tüm sezon boyunca verdiği mücadeleyi şampiyonluk kupasıyla taçlandırmayı başardı.

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti. Papara SuperMassive ile 5 Ronin arasında geçen zorlu mücadelede tansiyon bir an olsun düşmezken, ilk maçta galibiyete uzanan ekip Papara SuperMassive oldu. Serinin ikinci karşılaşmasında da rahat bir galibiyet alan tecrübeli ekip, 2-0 öne geçti. 3. ve 4. maçlarda ise 5 Ronin “ben de buradayım” diyerek adeta küllerinden yeniden doğdu ve seriye ortak oldu. 2-2’lik beraberliğin ardından ise Papara SuperMassive şampiyonluk ipini göğüsledi.

Papara SuperMassive

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin En Değerli Oyuncusu ise göz dolduran performansıyla kaKAO oldu.

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