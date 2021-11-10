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Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

10.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, Cebelitarık’ı konuk edecek. Elemeler kapsamında son 2 maçına çıkacak olan Türkiye, ilk başta Cebelitarık, ardından da Karadağ’ı yenerek, Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek istiyor.

Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Şu ana kadar henüz puanla tanışamayan ve son sırada yer alan Cebelitarık karşısına 3 puan için çıkmayı hedefleyen Türkiye, 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türk futbolseverlerin gözü, Türkiye’nin Cebelitarık’la oynayacağı millî maçta olacakken, kulağı ise Norveç ve Hollanda’nın oynayacağı maçlarda olacak.

TÜRKİYE - CEBERİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Cebelitarık arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Dünya Kupası Eleme mücadelesi, 13 Kasım Cumartesi 20.00’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Millî Takım kadrosuna ilk defa dâhil edildi. Bu arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

AÇIKLANAN KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır.

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Berkan Kutlu, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu.

Forvet: Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

A Millî Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda oynadığı 8 maçın ardından 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta 19 puanı bulunan Hollanda birinci, 17 puandaki Norveç ikinci, 11 puandaki Karadağ dördüncü, 5 puandaki Letonya beşinci ve henüz puanla tanışamayan Cebelitarık ise 0 puanla 6. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Türkiye
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