Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Şu ana kadar henüz puanla tanışamayan ve son sırada yer alan Cebelitarık karşısına 3 puan için çıkmayı hedefleyen Türkiye, 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türk futbolseverlerin gözü, Türkiye’nin Cebelitarık’la oynayacağı millî maçta olacakken, kulağı ise Norveç ve Hollanda’nın oynayacağı maçlarda olacak.

TÜRKİYE - CEBERİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Cebelitarık arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Dünya Kupası Eleme mücadelesi, 13 Kasım Cumartesi 20.00’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Millî Takım kadrosuna ilk defa dâhil edildi. Bu arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

AÇIKLANAN KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır.

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Berkan Kutlu, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu.

Forvet: Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

A Millî Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda oynadığı 8 maçın ardından 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta 19 puanı bulunan Hollanda birinci, 17 puandaki Norveç ikinci, 11 puandaki Karadağ dördüncü, 5 puandaki Letonya beşinci ve henüz puanla tanışamayan Cebelitarık ise 0 puanla 6. sırada yer alıyor.



