TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız İskoçya hazırlık maçından Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak olan ikinci hazırlık maçına çevrildi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Türkiye: Altay, Zeki, Cenk, Çağlar, Eren, Cengiz, İsmail, Hakan, Deniz, Cenk, Enes
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Kral, Soucek, Cerny, Barak, Navratil, Chyti