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TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

19.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Bugünkü maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız İskoçya hazırlık maçından Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak olan ikinci hazırlık maçına çevrildi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Cenk, Çağlar, Eren, Cengiz, İsmail, Hakan, Deniz, Cenk, Enes

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Kral, Soucek, Cerny, Barak, Navratil, Chyti

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Türkiye türkiye çek cumhuriyeti

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