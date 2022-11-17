Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacağı ile karşılaşmanın yayın saati ve kanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün Diyarbakır'da EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanan Türkiye İskoçya hazırlık maçı Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 A Mill Takımımızın üstünlüğüyle sona erdi. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.