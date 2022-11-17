SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

17.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının tarihi, Diyarbakır'da dün oynanan ve 2-1 A Milli Takımımızın üstünlüğüyle sona eren İskoçya maçı sonrası merak konusu oldu. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Euro 2023 elemeleri önümüzdeki yılın Mart ayında başlayacak. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacağı ile karşılaşmanın yayın saati ve kanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün Diyarbakır'da EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanan Türkiye İskoçya hazırlık maçı Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 A Mill Takımımızın üstünlüğüyle sona erdi. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş’ın eski yıldızı yıllara yenik düştü! Kadıköy Panteri Daniel Pancu'yu bir de şimdi görünBeşiktaş’ın eski yıldızı yıllara yenik düştü! Kadıköy Panteri Daniel Pancu'yu bir de şimdi görün
Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştıWanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı
Her şey takım otobüsünde oldu! F.Bahçe yenilince Muslera öyle bir şey yaptı ki...Her şey takım otobüsünde oldu! F.Bahçe yenilince Muslera öyle bir şey yaptı ki...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye çek cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

'Bu kulüpte yerin yok!' Ronaldo'ya darbe üstüne darbe!

'Bu kulüpte yerin yok!' Ronaldo'ya darbe üstüne darbe!

Sarıgül'den olay yorum! 'Ne yapmış da gelmiş?'

Sarıgül'den olay yorum! 'Ne yapmış da gelmiş?'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.