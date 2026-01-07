Mynet Trend

Türkiye çıplak elle domuz yakalayan adamı konuştu: "İnsanı parçalayabilir, önermiyorum"

İçerik devam ediyor

Türkiye, günlerce ağzında sigara ve çıplak elle domuz yakalayan şahsı konuştu. O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken, Şenel Yılmaz olayla ilgili olarak konuştu. Yılmaz, yaptığının çok tehlikeli olduğunu vurguladı ve kimseye tavsiye etmediğini söyledi. Görüntüleri anı olsun diye çektiğini aktaran Yılmaz, "Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım. İnsanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan vatandaş, kısa sürede gündem oldu.

"KİMSE BUNA ÖZENMESİN, BÜYÜKLERİ İNSANI PARÇALAR"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün ardından domuzu yakalayan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz o anları anları anlattı. Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.

"DOMUZA ZARAR VERMEDİM, AMACIM ZARAR VERMEK OLSAYDI SALMAZDIM"

Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, "Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım" ifadelerini kullandı.

"İNSANI KESEBİLİR, PARÇALAYABİLİR"

Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

