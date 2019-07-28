Türkiye’de 3 milyon hepatit B’li kişi var

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 verilerine göre dünyada 325 milyon viral hepatit B ve C’li hasta bulunmakta. Bu rakamlara her yıl yaklaşık 3 milyon kişi daha ekleniyor. Hepatit B ve C’li kişilerin yüzde 80’ine ise tanı konmamış durumda. Tanı konulanların da ancak yüzde 10 ila 20’si tedavi alıyor. Yılda 1.4 milyon insan buna bağlı siroz ve kanserden hayatını kaybediyor. Türkiye’de de rakamlar oldukça yüksek. Ülkede kronik hepatit B virüsü enfeksiyonlu 2,5-3 milyon kişi var. Hepatit C’li kişi sayısı 500 bin civarında. Bunların ancak yüzde 20'sine tanı konulduğu ifade ediliyor.

'KİRLİ SU VE GIDALARLA DA BULAŞIYOR'



Bu noktada 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde açıklamada bulunan Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, “A ve E hepatitinin sadece akut hepatit yaptığını ve genellikle kan yoluyla değil kirli su ve gıdalarla da bulaştığını, çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmediğini söyleyebiliriz” dedi.

1.4 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR



Her yıl dünyada 1.4 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 15-20 bin kişinin Hepatit B ve C’ye bağlı siroz kanserinden hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2030 yılına kadar ülkelerde hepatit B ve hepatit C’li hastaların yüzde 90’ına tanı konulması, tanı konulanların en az yüzde 80’inin tedavi edilmesi ve böylece viral hepatitlere bağlı ölümlerde yüzde 65 azalma sağlanması yönünde hedef koyduğunu belirtti.