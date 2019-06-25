Türkiye'de 2 yılda 28 kez yapıldı! Cezası 14 bin TL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) 2018 yılı Hava Trafik Yönetmeliği(ATM) ile bağlantılı emniyet olayları yıllık değerlendirme raporu hazırladı. Rapora göre 2017 yılında 100 bin trafik hareketinde olay sayısı 12.59 iken 2018 yılında bu oran 16. 85 oldu. ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,84'lük artış meydana geldi. 2018 yılı yaz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış yaşandı. 2018 Temmuz ayında yaşanan olaylar en yüksek seviye olan 2,97’ye ulaştı.2017-2018 yıllarında meydana gelen ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında uçuşun bütün aşamalarında gerçekleşen olaylarda artış yaşanırken özellikle park pozisyonu, manevra sahası ve yaklaşma pozisyonunda yaşanan dikkat çekti.

2 YILDA 28 UÇAĞA LAZER TACİZİ

Olaylar içinde en dikkat çeken ise uçaklara yapılan lazer saldırıları oldu.Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği bilgilere göre 2017 yılında 22, 2018 yılında ise 6 olmak üzere toplam 28 uçağa lazer tacizi yapıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini tehlikeye sokanlara 14 bin 163 TL idari para cezası uyguluyor.Uzmanlar, kokpite lazer tutulmasından kaynaklı gözde kalıcı hasarın meydana gelmesinin nadir bir durum olduğunu, ancak dikkat dağılması ve geçici görme bozukluklarının meydana gelmesinin sık yaşanan bir durum olduğunu dikkat çekiyor. Geçici görme problemleri arasında anlık görme kaybı, bulanık görme, gözlerin kamaşması, baş ağrısı ve gözlerdeki rahatsızlık gibi durumlar da bulunuyor.