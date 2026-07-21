Türkiye’de 5 şehir yer değiştirdi: İstanbul ve Ankara'nın merkezi kaydı!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) verilerine dayanan analiz, 1975-2020 yılları arasında şehirlerin kentsel ağırlık merkezlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu. Prof. Dr. Güven Sak'ın paylaştığı çalışmaya göre göç hareketleri, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve kentleşme süreçleri şehirlerin büyüme yönünü doğrudan etkiledi.

Analize göre 45 yıllık süreçte Türkiye'deki 44 ilin kentsel ağırlık merkezi batıya doğru kaydı.

EN FAZLA BATIYA KAYAN ŞEHİR MUĞLA OLDU

Araştırmada en dikkat çeken değişim Muğla'da yaşandı. Kentin ağırlık merkezi yaklaşık 7,3 kilometre batıya kayarak Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer aldı.

BALIKESİR KUZEYE, KONYA GÜNEYE KAYDI

Balıkesir ise 7,5 kilometrelik kuzey yönlü hareketle en fazla kuzeye büyüyen il oldu.

İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden Konya'nın ağırlık merkezi ise yaklaşık 4 kilometre güneye kaydı. Böylece Konya, güney yönlü büyümenin en belirgin görüldüğü il olarak kayıtlara geçti.

DOĞU YÖNÜNDE ÖNE ÇIKAN İKİ KOMŞU İL

Genel eğilimin aksine Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Isparta ve Antalya, kentsel büyüme eksenlerini yaklaşık 5,5 kilometre doğuya taşıdı. İki il, doğu yönlü büyümede Türkiye'nin zirvesinde yer aldı.

İSTANBUL VE ANKARA KUZEYBATIYA BÜYÜDÜ

Türkiye'nin iki büyük metropolünde de benzer bir eğilim görüldü.

İstanbul'un kentsel ağırlık merkezi yaklaşık 5,4 kilometre batıya, 3,3 kilometre kuzeye kayarken; Ankara'da ise 2,9 kilometre batı ve 5,3 kilometre kuzey yönünde genişleme yaşandı. Her iki şehirde de büyümenin ağırlıklı olarak kuzeybatı ekseninde gerçekleştiği görüldü.