SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Türkiye'de birçok takımı çalıştırmıştı! Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya geri döndü

Türkiye'de birçok takımı çalıştırmıştı! Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya geri döndü

07.09.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, Teknik Direktör Marius Sumudica ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da, yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Erdal Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica getirildi.

"ARMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

sumudica-1642251783-78607

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak. Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE'DE 4 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

640x360

Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK ile anlaştı.

2020-2021'de Rizespor'un başına geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalyasporlu futbolcu trafik kazası geçirdi! Eşi ve oğlu arabadan fırladıAntalyasporlu futbolcu trafik kazası geçirdi! Eşi ve oğlu arabadan fırladı
Galatasaray'dan Süper Lig ekibine transfer!Galatasaray'dan Süper Lig ekibine transfer!
Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'den Galatasaray itirafı!Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'den Galatasaray itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Gaziantep FK sumudica Süper Lig AZ fk sezon marius süper li iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.