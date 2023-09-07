Türkiye'de birçok takımı çalıştırmıştı! Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya geri döndü

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da, yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Erdal Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica getirildi.

"ARMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak. Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE'DE 4 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK ile anlaştı.

2020-2021'de Rizespor'un başına geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

