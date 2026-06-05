Türkiye'de çoğu kişinin tüketmediği bu gıda süper besin seçildi! Yaprakları bile şifalı

Araştırmaya göre tatlı patates yaprakları; vitamin, mineral ve güçlü antioksidan bileşenler bakımından oldukça zengin. Uzmanlar, bu yaprakların gelecekte hem gıda hem de sağlık sektöründe daha yaygın kullanılabileceğini belirtiyor.

GERÇEK BİR VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Bilimsel incelemelere göre tatlı patates yaprakları; sodyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineralleri yüksek miktarda içeriyor.

Bunun yanında;

C vitamini

E vitamini

B1 vitamini

B2 vitamini

B6 vitamini

Niasin

Pantotenik asit

Biyotin

Beta karoten

gibi önemli vitamin ve besin öğelerini de bünyesinde barındırıyor.

Araştırmacılar, yaprakların özellikle B2, C ve E vitaminleri ile beta karoten bakımından bitkinin sap ve gövde kısımlarından daha zengin olduğunu vurguluyor.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR İÇERİYOR

Bilim insanlarına göre tatlı patates yapraklarının sağlık üzerindeki etkilerinin temelinde yüksek miktarda bulunan biyoaktif bileşenler yer alıyor.

Özellikle polifenoller, flavonoidler, karotenoidler gibi doğal bileşiklerin yapraklarda yoğun olarak bulunduğu belirtiliyor. Bu maddeler, vücuttaki serbest radikallerle mücadele ederek hücrelerin korunmasına yardımcı oluyor.

ARAŞTIRMALARDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Son yıllarda yapılan çok sayıda laboratuvar ve hayvan çalışması, tatlı patates yapraklarının çeşitli biyolojik aktivitelere sahip olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmalarda yaprakların;

Antioksidan etki gösterebildiği,

Bağışıklık sistemini destekleyebildiği,

Karaciğer üzerinde koruyucu etki sağlayabildiği,

Hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olabildiği,

Kanser karşıtı potansiyel özellikler taşıyabildiği,

Mutasyona yol açan bazı süreçlere karşı koruyucu etkiler gösterebildiği bildirildi.

Uzmanlar, bu bulguların umut verici olduğunu ancak insanlarda kesin sağlık etkilerinin ortaya konulabilmesi için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor.

GIDA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ OLABİLİR

Bilim insanları, tatlı patates yapraklarının yalnızca bir sebze olarak değil, aynı zamanda fonksiyonel gıda ve doğal sağlık bileşenleri kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yapılan çalışmalar, çoğu zaman göz ardı edilen bu yaprakların güçlü besin içeriği ve biyoaktif bileşenleri sayesinde gelecekte hem gıda endüstrisinde hem de sağlık alanında daha fazla ilgi görebileceğine işaret ediyor.